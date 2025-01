Verso richiesta di processo per Emis Killa e ultrà Milan. Il rapper: rinuncio a Sanremo, confido che tutto si risolva presto

Milano, 29 gennaio 2025 – Il nome di Emis Killa è stato iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere nell’inchiesta «Doppia curva» sugli affari del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano. A riferirlo l’agenzia Ansa. Secondo quanto riportato con Killa sono indagati tutti gli ultrà che non sono stati arrestati nel blitz di settembre scorso (che sono invece a processo con rito immediato) e la procura si appresta a chiudere le indagini, in vista di una richiesta di processo per il rapper e gli altri.

La perquisizione

Lo scorso 30 settembre il rapper, ai tempi non ancora indagato, era stato perquisito nella sua abitazione, dove gli agenti della Squadra Mobile avevano trovato 7 coltelli, 3 tirapugni, uno sfollagente, un taser e 40mila euro in contanti. Con Killa sono indagati tutti gli ultrà che non sono stati arrestati nel blitz di settembre scorso (che sono invece a processo con rito immediato) e la procura si appresta a chiudere le indagini, in vista di una richiesta di processo per il rapper e gli altri.

Il Daspo di tre anni a dicembre

Il rapper era stato identificato, insieme ad altri ultras rossoneri in seguito a un'aggressione a uno steward avvenuta a San Siro durante la partita Milan-Roma dell'11 aprile scorso. A dicembre il cantante è stato destinatario di un Daspo di tre anni emesso dal questore di Milano Bruno Megale in quanto "la gravità" delle sue "condotte" ha consentito di "formulare un giudizio di pericolosità grave, attuale e concreto".

Il passo indietro: “Lascio il Festival”

Nelle scorse ore il rapper ha rinunciato al Festival di Sanremo, facendo un passo indietro pochi giorni prima dell’inizio della kermesse. "Apprendo oggi dai giornali - scrive - che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità, senza polemiche o pressioni e circhi mediatici".

"Confido che tutto si risolverà presto”

Poi la decisione: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.