Gustavo Rodriguez in prognosi riservata dopo incendio a Gallarate

Resta in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano Gustavo Rodriguez, 65 anni, padre di Belen e Cecilia Rodriguez, rimasto gravemente ustionato nell’incendio che si è sviluppato nella mattinata di giovedì nel capannone in via Cappuccini a Gallarate che utilizzava come deposito.

Si indaga ancora sui motivi dell’incendio, che hanno messo a rischio la vita del 65enne, che resta sedato. Il padre di Belen è stato avvolto al volo e agli arti dalle fiamme e ha riportato ustioni di secondo e quarto grado. Provvidenziale l’intervento dei vicini.

Rodriguez è stato infatti soccorso da alcuni lavoratori delle attività confinanti in via Cappuccini, mentre sul posto stavano arrivando gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Le cause del rogo potrebbero essere accidentali, ma a fare completamente chiarezza saranno i rilievi tecnici effettuati dai pompieri. La relazione sarà poi messa a disposizione degli agenti del commissariato di Gallarate.