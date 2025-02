Bianca Balti, cena con le amiche e un regalo speciale: “Grazie per averci insegnato come si vive anche quando fa male”

Milano, 20 febbraio 2025 – Dopo una settimana ricca di emozioni, Bianca Balti è tornata a Los Angeles, in California, dove vive con le sue figlie Matilde e Mia.

L'esperienza del Festival di Sanremo è stata fantastica - come ha più volte raccontato la top model lodigiana negli ultimi giorni - qualcosa che non dimenticherà mai e che porterà sempre nel cuore.

Bianca Balti al Festival di Sanremo 2025 e la lettera delle sue amiche al ritorno a Los Angeles

Una volta rientrata negli Stati Uniti è stata accolta dalle amiche che hanno organizzato una cena al ristorante e le hanno fatto un regalo ricco di significato, accompagnato da una dolce dedica. Tutto immortalato e postato sul profilo social della modella.

Nelle storie Instagram si vede infatti uno scatto in cui Bianca è a tavola insieme alle amiche che le sono sempre state accanto nei momenti belli e in quelli più difficili della sua vita. A corredo del selfie un'unica parola, ma che dice tutto: ‘Casa’.

Bianca Balti insieme alle sue amiche a Los Anglese (Foto profilo instagram)

Il gruppo ha pensato di fare un regalo alla loro amica e lei non ha esitato a postare la foto del bigliettino: “Alla nostra Dea, amica, madre, insegnante e luce, grazie per averci insegnato come si vive anche quando fa male. L'ulivo, oltre a essere bellissimo e stoico, è anche simbolo di pace, rinascita e vittoria. Da tenere nel tuo nuovo giardino così, mentre ti rilassi, pensi a tutte le tue amiche che ti amano tanto”. Accanto alla foto, Bianca ha scritto: “Tre settimane fa, ho fatto la mia ultima infusione di chemioterapia, così abbiamo festeggiato. Io e le mie amiche, che sono state al mio fianco passo dopo passo, nella malattia. Sono loro che mi hanno dato la forza quando non l'ho avuta”.

Il bigliettino delle amiche di Bianca Balti (Foto Instagram)

Bianca Balti è stata co-conduttrice accanto a Carlo Conti nella terza sera della kermesse musicale, insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, ed è poi tornata nell'ultima serata per consegnare i premi laterali al Festival vinti da Brunori Sas, Lucio Corsi e Simone Cristicchi.

Ogni volta ha indossato abiti bellissimi: tra boa di piume e cristalli di luce ha anche mostrato i segni della malattia, senza indugiare sul dolore e superando la retorica della “donna guerriera”. “Quando ho deciso di partecipare, mi sono detta io non vengo a fare la malata di cancro, sono venuta in qualità di top model, ad indossare i miei vestiti” aveva raccontato Balti, sottolineando la volontà di voler trasmettere anche al pubblico a casa la sua “voglia di vivere”.

Ed è riuscita nel suo intento, perché ciò che è piaciuto di più di lei, è stata la sua gioia, positività e il suo sorriso contagioso: nonostante la malattia, la dura lotta contro il tumore e la chemioterapia non si è mai abbattuta. E non ha alcuna intenzione di farlo.