Sanremo 2025, Bianca Balti: “Sono carichissima”. E sui social in tanti fanno il tifo per lei: “Sei una forza della natura”

Milano, 12 febbraio 2025 – Bianca Balti è pronta per il Festival di Sanremo 2025. La top model lodigiana salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice accanto al presentatore Carlo Conti. Insieme a lei Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Bianca Balti è pronta per il Festival di Sanremo 2025 (Frame video Instagram)

Questa mattina, in conferenza stampa, ha messo le cose in chiaro: “Quando ho deciso di partecipare ho detto subito a Carlo ‘Non vengo a fare la malata di cancro’. Io sono una top model, io voglio indossare tutti i miei abiti, voglio fare concorrenza a Cristiano Malgioglio”. La modella in questi mesi sta infatti raccontato la sua battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita: dalla scoperta del cancro lo scorso settembre all’operazione d’urgenza fino alla chemioterapia, terminata lo scorso 27 gennaio.

Poco dopo, sul suo profilo Instagram ha invece postato un carosello di video che la immortalano durante la preparazione a questo grande evento. Dalla partenza con borsa e valigia, al viaggio in auto fino al suo arrivo in hotel. Poi, la scelta degli abiti, l’incontro con l’autrice e i consigli per la serata. E accanto la didascalia: “Carichissima”.

Il post di Bianca Balti su Instagram

“Quando mi ha chiamata Carlo mi sono stupita perché avevo appena detto a Le Iene che Sanremo era l’unica cosa che avevo rimpianto della mia carriera. Quindi, grande Carlo, sono molto contenta di essere con te”, racconta Bianca durante la trasferta nella Città dei Fiori. E scherza sul fatto di non avere i capelli: “Sai come sarebbe stato bello avere la parrucca come Malgioglio?”. Una volta arrivata in albergo, la modella racconta: “Stiamo andando a fotografare gli abiti, sono stupendi, ho fatto i fitting. E l’incontro l’autrice perché non ho ancora idea di cosa dovrò fare”. La top model rivela: “Per adesso non sono sono nervosa, poi vediamo insomma...”. E poco dopo la si vede al telefonino mentre dice: “Tu hai detto, Bianca hai accettato questa cosa a patto che non ti saresti stressata e questo pensiero mi dà conforto”. Ansia o no, di certo l’emozione sarà tanta, perché il Festival di Sanremo è sempre stato un sogno per la modella 40enne.

In ogni caso, i suoi fan le fanno sentire tutto l’affetto e il sostegno di cui può aver bisogno. “Grande Bianca”, “Ti adoro”, “Sei energia pura”, si legge tra i commenti dei follower di Instagram, molto spesso accompagnati da cuoricini rossi. E ancora: “Porterai verità e freschezza”, “Sei una forza della natura” e “La tua bellezza non si discute, ancor di più quella della tua anima. Sei una forza”. In molti la ringraziano per l’esempio che sta dando a tutte le persone che si trovano a fare i conti con una grave malattia: "Grazie per dare la carica a quelle persone che lottano ogni giorno”, “Grazie per il messaggio di vita che ci trasmetti” e “Sei un esempio per tutte le donne come noi che stanno affrontando un percorso oncologico. La positività, la determinazione, il non permettere alla malattia di precluderci la normalità. In bocca al lupo per questa sera. Sarai meravigliosa. Non mancano neppure i messaggi degli amici: da Melissa Satta a Saturnino, fino a Giulia Bevilacqua, Maria Carla Boscono e Stefano Gabbana.