Bianca Balti e le lacrime di gioia tornando a casa dopo Sanremo: “Che bella la vita”

Milano, 17 febbraio 2025 – "Continuo a piangere lacrime di gioia. Gli Airpods suonano le mie canzoni preferite del Festival e sull’aereo verso casa mi si stringe il cuore. È stata una emozione grandissima, che bella la vita. Grazie Carlo Conti per tutto, sei fantastico. Grazie a tutti voi per l’affetto”. Sono parole cariche di gioia ed emozione – quella stessa luce che ha portato sul palco dell’Ariston – quelle di Bianca Balti. La top model lodigiana, 40 anni, è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo che si è da poco concluso con la vittoria di Olly, che ha trionfato con la canzone “Balorda nostalgia”.

Bianca Balti è stata una delle protagoniste indiscusse della kermesse della città dei fiori, mostrando tutta la sua classe e la sua felicità di essere sul palco dell’Ariston. “Non sono qui come malata di cancro” ha subito messo in chiaro la modella, che ha reso la sua presenza “una celebrazione della vita”. “Del dolore ne parliamo in un'altra sede” aveva spiegato durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata, accanto a Conti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Bianca Balti ha sempre parlato apertamente della sua battaglia contro il tumore alle ovaie, scoperto lo scorso settembre.

Nel corso della serata del Festival è stato il suo corpo a raccontare la sua storia, senza bisogno di aggiungere altro. Le cicatrici, quella sul ventre causata dall’intervento di asportazione di un carcinoma ovarico e quella sul petto per via del porter per le infusioni della chemioterapia, sono state mostrate con disinvoltura nell’ultimo cambio d’abito. Non esibite, come se la malattia fosse un trofeo, ma nemmeno nascoste come se fosse una colpa. Semplicemente, rese visibili come qualsiasi altra parte del corpo. Nella serata finale del Festival Bianca Balti è tornata in scena per consegnare il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale (vinto da Brunori Sas per “L’albero delle noci”). Nelle scorse ore il rientro a casa, ricco di emozioni e di gioia.