Natale 2024 nei beni Fai della Lombardia: tutte le iniziative in programma

Milano, 4 dicembre 2024 – Oltre 40 eventi in 22 Beni Fai di tutta Italia, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia e un calendario ricco di iniziative per tutte le età. Anche nei beni Fai lombardi addobbati per le festività sono tante le proposte: dalle mostre a Villa Necchi Campiglio a Milano e Villa Panza a Varese alle visite speciali a Villa Bozzolo a Casalzuigno e Villa Fogazzaro Roi a Valsolda.

Ma anche serate dedicate al presepe a Villa del Balbianello a Tremezzina ai laboratori creativi al Monastero di Torba a Gornate Olona. E attività per famiglie a Palazzo Moroni a Bergamo alle visite con degustazione a Palazzina Appiani a Milano e Casa Macchi a Morazzone. Il Fai Fondo per l’Ambiente Italiano fino al 6 gennaio 2025 apre al pubblico molti luoghi speciali testimonianza della straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica del nostro paese. Per informazioni, orari e prezzi e per prenotazioni www.aspettailnataleconilfai.it.

Ecco un vademecum a dimore, edifici storici, collezioni permanenti e alle loro manifestazioni natalizie.

Villa Necchi Campiglio Milano

FAI NATALE - Villa Necchi Campiglio, Milano_Foto Luciano Monti ©

Splendida residenza nel cuore della città, progettata nei primi anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi, in Villa Necchi Campiglio, si potrà respirare l’atmosfera natalizia grazie a raffinati addobbi e decorazioni visitando le sale che custodiscono numerosi capolavori d’arte.

La visita sarà anche occasione per apprezzare la mostra "Nelle case. Interni a Milano 1928-1978", a cura di Enrico Morteo e Orsina Simona Pierini e con l’allestimento di Daniele Ledda, aperta al pubblico fino al 16 marzo 2025.

L’iniziativa nasce dal volume "Nelle case-Milan Interiors 1928-1978", pubblicato di recente da Hoepli, che racconta la storia dell’abitare milanese con uno sguardo agli interni di case milanesi straordinarie, progettate tra gli anni Trenta e Settanta, e talvolta anche abitate, da alcuni tra i più grandi e celebri architetti italiani, a cominciare da Villa Necchi Campiglio. Villa Necchi Campiglio è visitabile da mercoledì a domenica, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). Aperture speciali lunedì 23, martedì 24, martedì 31 dicembre e lunedì 6 gennaio. Chiusa mercoledì 25 dicembre.

Palazzina Appiani Milano

FAI NATALE - Palazzina Appiani, Milano Foto Gabriele Basilico

In attesa del Natale, Palazzina Appiani, gioiello neoclassico circondato dal verde del Parco Sempione, propone la visita alla scoperta della sua storia con una speciale degustazione, dedicata a un altro Bene del Fai Casa Macchi a Morazzone (VA).

Il doppio appuntamento è domenica 8 e domenica 15 dicembre, al temine del percorso guidato, nello splendido Salone d'onore della Palazzina decorato con marmi, cristalli e un fregio dipinto alla maniera del pittore neoclassico Andrea Appiani, i visitatori potranno ascoltare racconti e curiosità sulle atmosfere di Casa Macchi, assaporando alcuni prodotti della tradizione lombarda provenienti dal suo Emporio, come per esempio, il Dolce Morazzone e l’aperitivo Caramamma, tipici del borgo di Morazzone, i Brutti e Buoni di Gavirate e gli Amaretti di Saronno. L’evento è esclusivamente su prenotazione.

Villa del Balbianello Tremezzina (Co)

FAI NATALE - Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)_Foto Michela Sormani_2020_©

Da sabato 7 dicembre Villa del Balbianello a Tremezzina (Co), elegante e romantica dimora del XVIII secolo da cui si godono scorci incantati del Lario, ospiterà "La Notte dei Presepi", un’occasione per ammirare l’esposizione dei manufatti a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra fino al 6 gennaio.

Dopo la visita della Loggia Durini, del Museo delle Spedizioni e della Stanza dell’Arte Primaria, i visitatori potranno apprezzare nella Loggia Segrè due scene che celebrano la tradizione presepiale italiana: l’Adorazione dei Magi e Gloria degli angeli, opera del maestro presepista Giuseppe Ercolano, che è un tributo alla Natività in perfetto stile napoletano e La Vigilia di Natale, scena ambientata nella Como di fine Ottocento dove, sullo sfondo di Piazza San Fedele, una famiglia lombarda si riunisce nel rito della preparazione del presepe.

In entrambe le giornate, l’evento sarà allietato da musica natalizia e alle ore 18.30 verranno offerti al pubblico panettone e vin brûlé.

Villa Fogazzaro Roi Orio, Valsolda (Co)

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 17, ci saranno speciali visite guidate a Villa Fogazzaro Roi addobbata in veste natalizia, alla scoperta di questa dimora della borghesia ottocentesca affacciata su un angolo intatto del Ceresio, dove si respirano le atmosfere di “Piccolo mondo antico” di Antonio Fogazzaro, che tanto la amò.

Sabato 14 dicembre alle ore 14 ci saranno laboratori per bambini per la costruzione di una lanterna natalizia da portare con sé in un percorso itinerante all'interno del borgo di Oria, condotto da un attore che, tra sorprese e intrattenimenti musicali, farà immergere i più piccoli nelle magiche atmosfere del Natale. Al termine delle attività, alle ore 16.30 piccola merenda natalizia.

Villa e collezione Panza Varese

Le feste natalizie sono un ottimo periodo per visitare Villa Panza, splendida villa settecentesca sul colle di Biumo che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana e ospita una collezione di arte contemporanea tra le più conosciute al mondo.

Attualmente in corso è la mostra "Nel Tempo" a cura di Gabriella Belli con Marta Spanevello, aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2025. Attraverso cinquantanove opere di ventitré artisti provenienti dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo, esplora un argomento tra i più misteriosi e complessi della nostra vita, ovvero il tempo eterno e il tempo della realtà, con lavori di artisti da Fogliati a Mochetti fino a Walter De Maria.

Inoltre, fino al 23 febbraio 2025 è possibile visitare anche "La condizione del desiderio (2009-2024)", project-room dell’artista Arcangelo Sassolino, monumentale installazione a cura di Angela Vettese.

Si tratta di un'imponente struttura concepita dall’artista nel 2009 per lo spazio Z33, a Hasselt, in Belgio, che a Villa Panza ha trovato una nuova collocazione nella suggestiva Scuderia Grande. Villa e Collezione Panza è visitabile da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura). Aperture speciali martedì 24 (ore 10-14), giovedì 26 (ore 10-18), lunedì 30 (ore 10-18), martedì 31 dicembre (ore 10-14) e lunedì 6 gennaio (ore 10-18); chiusa mercoledì 25 dicembre e 1 gennaio.

Mostre, ma non solo. Domenica 8 e 22 dicembre alle ore 11.30 e 14.30, Villa Panza propone un laboratorio creativo per avvicinare i bambini dai 4 agli 8 anni e le loro famiglie all’importante collezione di arte contemporanea che ospita nei suoi spazi. Un’avventura nelle sale della Villa e nel parco, che per l’occasione si trasformerà in un giardino incantato in cui addentrarsi e immergersi nei colori e nei profumi di cortecce, ghiande e foglie. All’interno della dimora del Fai verrà letto un albo illustrato e i piccoli visitatori potranno lasciarsi ispirare da altri colori, materiali e luci. In laboratorio, infine, ogni partecipante realizzerà, con cartoncino e materiali naturali, un piccolo albero di Natale da portare a casa, come ricordo di un meraviglioso viaggio tra arte e natura, nella magica atmosfera dei giorni di festa.

Villa della Porta Bozzolo Casalzuigno (Va)

Sabato 7 e domenica 8 dicembre Villa Della Porta Bozzolo, settecentesca 'villa di delizia' a due passi dal Lago Maggiore, arricchisce l'esperienza di visita guidata con una speciale degustazione. Al temine del percorso alla scoperta della storia della dimora, addobbata con raffinate decorazioni natalizie, il pubblico potrà ascoltare racconti e curiosità di alcuni famosi prodotti della tradizione lombarda provenienti dal territorio, che sarà possibile anche assaggiare.

Tra questi, il Dolce Varese, i Brutti e Buoni, l’Amaro Rubino bio e l’Amaro Lunatico di Matteo Rubino, l’Elisir al Borducan, gli Amaretti e i Baci di Dama del Chiostro di Saronno, il Pandolce dell’Emporio di Santa Maria del Monte e altre prelibatezze. Inoltre sabato 7 dicembre alle ore 14 speciale visita guidata a Villa Della Porta Bozzolo, per scoprire il presepe napoletano ospitato nel Bene del FAI e la tradizione artistica cui appartiene. Il presepe è stato donato alla Villa nel 2007 dai maestri Giuseppe e Marco Ferrigno, eredi del celebre laboratorio di famiglia fondato nel 1886 in via San Gregorio Armeno, storica strada nei pressi di Spaccanapoli su cui si affacciano le botteghe degli artigiani del presepe napoletano. La visita proposta consentirà di ammirare questo manufatto artistico e di conoscere la tradizione presepiale napoletana, dalla nascita alla sua evoluzione attraverso i secoli. Ed ancora, domenica 8 dicembre alle ore 14, "La tavola delle feste" inedita visita guidata tra ceramiche e cristalli d'epoca. Il percorso consente di scoprire l'arte di imbandire la tavola e le sfumature di significato che ogni dettaglio può assumere, il bon ton, le tradizioni culinarie del Settecento e il prezioso servizio di piatti della famiglia. Della Porta, realizzato all'inizio dell'Ottocento a Laveno, località sul Lago Maggiore celebre per la produzione di ceramiche.

Un’occasione per approfondire, analizzando il servizio di piatti con lo stemma di famiglia, la storia delle ceramiche lavenesi e, in particolare, quella della produzione Richard Ginori, di cui si conservano nella Villa del FAI anche alcune interessanti veilleuse, piccole tazze usate per mantenere caldi decotti e tisane.

Monastero di Torba Gornate Olona (Va)

Sabato 7 dicembre alle ore 14.30 all'interno dell'oratorio nobiliare di Santa Maria foris portas a Castelseprio, antico castrum sovrastante il Monastero di Torba di Gornate Olona, partendo dalla lettura dei brani dei vangeli apocrifi ai quali sono ispirate le immagini che decorano la chiesa, ci sarà la visita guidata "Un presepe dipinto", della durata di due ore e mezza, che consentirà di scoprire tanti dettagli sulla storia della Sacra Famiglia. Da Castelseprio la visita si sposta al Monastero del Fai, dove si potrà ammirare come le immagini sacre cambino stile e colori.

Il ritrovo è nell'area archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513. Lo spostamento tra Castelseprio e Torba avviene in auto con mezzi propri. Visita guidata a numero chiuso, prenotazione obbligatoria.

Alla stessa ora breve corso di ceramica, a cura di Parallelo, un laboratorio sociale di giovani artigiani e creativi che promuove l'inclusione e l'autonomia di persone fragili e straniere, che prevede la realizzazione di un oggetto semplice in argilla attraverso la manipolazione e la tecnica a lastra, a cui si potrà abbinare la tecnica dell'eco printing. Chi lo desidera potrà portare la propria creazione a cuocere presso il laboratorio di Parallelo a Castellanza (VA). Attività a numero chiuso su prenotazione.

Domenica 8 dicembre alle ore 10.30 e alle ore 14.30 visita guidata e degustazione di panettone artigianale. Da roccaforte difensiva a monastero benedettino e, infine, cascina. Il Monastero di Torba racchiude tra le sue mura oltre 1.500 anni di Storia e domenica 8 dicembre un percorso guidato porterà alla scoperta delle vicende del primo Bene Fai, oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas. A conclusione della visita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, verrà offerto un assaggio di panettone artigianale. Durante l’attività sarà presente un interprete Lis Lingua dei Segni Italiana; il progetto è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia. Aperture straordinarie in occasione delle festività 26 dicembre e 6 gennaio 2025, ore 15

Casa Macchi Morazzone (Va)

Domenica 15 e 22 dicembre alla ore 15 sarà possibile effettuare una visita speciale tra le stanze di Casa Macchi, grazioso palazzetto di provincia testimonianza di un paesaggio domestico caratteristico della tradizione lombarda, accompagnati dalla lettura della storia natalizia "Fiocco di neve" di Benji Davies.

Al termine del percorso, i bambini dai 4 agli 8 anni potranno partecipare a un laboratorio che consisterà nella creazione di una decorazione a stella da appendere, realizzata con carte colorate natalizie, che li farà sentire un po' più vicini alle stelle. Nei giorni 27, 28, 29 dicembre e 3, 4, 5, 6 gennaio 2025 alle ore 15 speciale visita guidata a Casa Macchi, alla scoperta della storia delle persone che vi hanno vissuto e degli oggetti che custodisce nelle sue stanze, fino ad arrivare alla donazione al Fai. Al termine della visita sarà possibile degustare diverse tipologie di tè nelle sale della dimora.

Palazzo Moroni Bergamo

FAI NATALE - Palazzo Moroni, Bergamo_Foto Lorenzo Cicconi Massi_2024_©

Domenica 8 dicembre, alle 10.30 e alle 15.30, in occasione della tradizionale festa di Santa Lucia, molto sentita e attesa nella città di Bergamo, Palazzo Moroni, dimora barocca, custode di capolavori e di un sorprendente giardino, propone una visita guidata dedicata alle famiglie. Attraverso le sale, popolate da figure allegoriche e dai protagonisti di celebri poemi senza tempo, grandi e piccini avranno modo di scoprire le tradizioni natalizie della famiglia Moroni.

Alla fine della visita, verrà realizzata una graziosa busta per la letterina a Santa Lucia. Attività a numero chiuso, dedicata a bambini dai 6 ai 10 anni. Fino al 6 gennaio Palazzo Moroni propone un ricco calendario di visite guidate, attraversando le grandi sale barocche affrescate da Gian Giacomo Barbelli e gli ambienti privati ottocenteschi recentemente restaurati, i visitatori di tutte le età potranno ammirare le opere d’arte della collezione, tra cui i dipinti di Giovanni Battista Moroni, ma anche altri angoli e scorci suggestivi, in particolare in questo periodo dell’anno.

Durante le visite verranno inoltre raccontate storie sulle tradizioni natalizie della famiglia dei conti Moroni. Ingresso Palazzo Moroni: da mercoledì a domenica dalle ore 10 alle 18; visite guidate: mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 15, sabato alle ore 10.15-11.30–14–15, domenica alle ore 10.15–11.30–14-15-16.

Shopping natalizio nei beni del FAI

Fino al 6 gennaio è possibile curiosare nei negozi del Fai presenti a Villa Necchi Campiglio, Villa del Balbianello, Villa Fogazzaro Roi, Villa e Collezione Panza, Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo, Casa Macchi e Palazzo Moroni, lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi.

Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni del Fondazione, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi.

Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno delle attività del Fai volte alla tutela e alla valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura.

Gli Iscritti Fai avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.