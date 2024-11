A Villa Arconati la rievocazione storica “Il Natale nei secoli passati"

Bollate (Milano), 29 novembre 2024 – Come si festeggiava il Natale a Villa Arconati nei secoli scorsi? Domenica 1° dicembre sarà possibile rivivere l'atmosfera di quei momenti assistendo alla rievocazione storica "Il Natale nei secoli passati".

I rievocatori de "Il tempo ritrovato" proporranno, infatti, scene di vita conviviale dei secoli d'oro dell’aristocrazia con personaggi, allestimenti, oggetti ispirati alle tradizioni natalizie delle varie epoche. Tradizioni che sono andate perdute e saranno raccontate tra aneddoti e curiosità, come per esempio l'albero di Natale si usava solo nei paesi del nord e che venne introdotto solo nella metà dell’Ottocento. L'attività di rievocazione è prevista nel corso dell’intera giornata, ed è gratuita per il pubblico, previo acquisto del biglietto d'ingresso a Villa Arconati.

Alle ore 11 nella Sala Museo della Villa si terrà la conferenza ad ingresso libero dal titolo "Storia e spiritualità del Natale". Attraverso la personalità e la spiritualità di San Paolo, Sant’Ignazio di Loyola e San Michele Garicoits, fondatore dell'ordine dei Betharramiti, che amministra la parrocchia di san Guglielmo di Castellazzo da quasi cinquant’anni, e la testimonianza di padre Tarcisio Giacomelli, che ha vissuto in Terra Santa per lunghi anni e che ha accompagnato centinaia di pellegrinaggi nei luoghi in cui Gesù è nato e cresciuto, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta La Conferenza è ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tornano anche i laboratori creativi per bambini, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. I piccoli artisti potranno creare la loro campanella di carta a forma di Babbo Natale o della speciale renna Rudolph dal naso rosso e portarla a casa con sé per rendere questo Natale ancora più speciale. Il laboratorio gratuito è dedicato ai bambini fino a 10 anni. Il bambino deve essere accompagnato, anche durante lo svolgimento dell’attività. Dalle ore 14.00 alle 17.00 sarà possibile godere dell’incanto del nostro giardino barocco proprio come i nobili signori di un tempo, con un esclusivo giro in carrozza. Posti limitati con prenotazione e pagamento sul posto. Alle ore 16.30 nella Sala Museo si terrà un concerto di canti tradizionali natalizi a cura dell’Associazione Vivere Castellazzo e del Coro San Guglielmo della Parrocchia diCastellazzo.

E anche quest'anno nel Natale di Villa Arconati non manca la solidarietà. Dopo aver accolto il concerto della Banda dos Curumins nel 2022, la Fondazione Augusto Rancilio continua nella condivisione dei progetti di Casa dos Curumins, portando negli spazi della Villa l’esposizione "Cores do Brasil" con le opere realizzate da giovani artisti della comunità della Pedreira, un quartiere periferico di San Paolo del Brasile. La mostra è allestita nella Galleria dell’Ala delle Signore al piano nobile di Villa Arconati. Sarà presente con un banco espositivo anche la società cooperativa sociale Nazareth con oggetti artigianali e artistici realizzati a mano dalle persone svantaggiate a livello cognitivo e sociale che vengono aiutate e supportate da questa importante realtà sociale del territorio.

Infine dalle 12 alle 15 nella sala rossa il lunch dell'Avvento, con un menù a buffet con piatti tipici di queste giornate di festa.Per poter pranzare nella magica atmosfera dell’Avvento in Villa è consigliata laprenotazione