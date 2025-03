Antonella Clerici, tatuaggio insieme alla figlia Maelle: “Promessa mantenuta”

Milano, 3 marzo 2025 – Un’altra coppia mamma e figlia con lo stesso tatuaggio. Dopo Michelle Hunziker e la sua primogenita Aurora Ramazzotti, è stato il turno di Antonella Clerici e Maelle.

“Promessa mantenuta”, ha scritto sul suo profilo Instagram la presentatrice tv di Legnano, accanto ad un video che mostra le varie fasi della preparazione: la scritta creata dal tatuatore su una tavoletta grafica, poi passata al pc e stampata. E ancora, appoggiata sulla pelle e l’inizio del tatuaggio vero e proprio con l’inchiostro. Infine, l'immagine della frase incisa sulla pelle: ‘La cultura è libertà’.

Il tatuaggio di Antonella Clerici e di sua figlia Maelle: "La cultura è libertà"

“Io e Maelle ci siamo tatuate quello che è un po' il mio mantra – ha spiegato Antonellina – e che le ripeto fin da quando è piccola”. Per mamma e figlia è stato il primo tatuaggio. Ed ecco che diventa sempre più forte il legame tra le due donne. Anche in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo la ragazza era in prima fila a sostenere la mamma, co-conduttrice sul palco insieme a Carlo Conti.

Il post ha subito conquistato i follower, che hanno riempito la bacheca di Instagram con ‘mi piace’ e numerosi commenti. “Splendide”, “Bellissime”, “Brave”, si legge. E ancora: “Un tatuaggio da condividere insieme alla figlia è una cosa bella”; “Antonella, che fortuna ha Maelle ad avere una mamma come te” e “Un messaggio che dovrebbe essere dato sempre, e soprattutto da persone che hanno un seguito come Antonella, coraggiosa e intelligente”. Inevitabile qualche critica, più che altro per la giovane età di Maelle: “Le promesse si mantengono, ma a parer mio certe promesse non si fanno”.

La figlia di Antonella Clerici, Maelle, è nata il 21 febbraio 2009 dalla relazione tra la conduttrice e l'ex compagno Eddy Martens. Oggi ha 16 anni, frequenta il liceo classico e vive con la mamma e il compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandra, in Piemonte. Stando quanto raccontato dalla mamma qualche tempo fa, “Maelle ha un fidanzatino, si chiama Stefano, ha 19 anni ed è un bravo ragazzo”.