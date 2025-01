Alvaro Morata e Alice Campello, tornano insieme: è amore, diamoci una seconda possibilità

Milano, 28 gennaio 2025 – Sui giornali spagnoli era apparsa qualche indiscrezione ma ora lo confermano anche loro: Alvaro Morata e Alice Campello.

Il tutto via social con una foto che li ritrae insieme, i visi in primo piano, sorridenti, e un tenero bacio sulla guancia. L'attaccante del Milan Álvaro Morata ufficializza con un post su Instagram il riavvicinamento alla moglie Alice Campello. L'immagine non è accompagnata da parole, ma solo da un cuore che esplicita la volontà dei due di darsi una seconda possibilità.

La separazione

La coppia si era separata a fine agosto dopo sette anni di matrimonio e quattro figli e pare che uno, forse non il principale, dei motivi di incomprensione fosse la decisione dello spagnolo di cambiare ancora città per andare a giocare nel Milan. Ma ora la decisione di tornare insieme.Anche in quella occasione l’annuncio congiunto era stato dato sui social.

Una foto di Alvaro Morata e Alice Campello da Instagram e il messaggio della coppia, con l'annuncio della separazione (Instagram @alicecampello @alvaromorata)

La coppia, che si è sposata nel 2017 a Venezia nella Basilica del Redentore, ha quattro bambini (i gemellini Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, venuto alla luce nel 2020 e Bella, nata nel 2023).

Alice Campello

Alice Campello, 30 anni, nata a Mestre è influencer, fashion blogger, imprenditrice e madre. Figlia di ricchi imprenditori nel campo dell’auto commercianti sembrava destinata a seguirne le orme invece per merito dei suoi consigli su stile e beauty diventa una star social e si trasferisce a Milano, dove studia marketing alla Iulm. Poi l’incontro con Alvaro Morata, al tempo un giovane calciatore della Juventus, e l’amore travolgente sino al 2024. Ora ritornano ad essere una delle coppie più belle del mondo.