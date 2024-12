Alex Wyse ce l’ha fatta: sarà a Sanremo 2025. Chi è il cantante di “Rockstar” (passato da Amici) e le parole dopo la vittoria

“Ancora non sto realizzando, siamo a Sanremo”. Classe 2000, comasco, con alle spalle la partecipazione ad “Amici”. Alex Wyse (Alessandro Rina) questa volta ha fatto centro: è tra i quattro giovani artisti vincitori di “Sarà Sanremo” che gareggeranno al prossimo Festival condotto da Carlo Conti. Ieri sera è infatti andata in scena la finalissima della trasmissione che ha incoronato oltre al 24enne lombardo anche Vale Lp e Lil Jolie, Settembre, Maria Tomba. A decretare il risultato, dopo l'esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Carlo Conti, e composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi - insieme al "giurato dietro le quinte" Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione intrattenimento prime time.

Alex Wyse è cresciuto nella provincia comasca e ha trascorso alcuni anni in Gran Bretagna, diplomandosi al Music Institute BIMM di Londra. Nel 2022 è stato selezionato come concorrente di “Amici”, arrivando fino in finale, portando in scena diverse canzoni (“Sogni dal cielo” e “Accade”, per citarne qualcuna). Sul palco di “Sarà Sanremo” ha proposto la canzone “Rockstar”. Il cantante comasco aveva tentato l’avventura verso Sanremo già l’anno scorso, ma era stato eliminato. Il 24enne ha affidato ai social un breve messaggio e un video: “Ancora non sto realizzando” ha scritto in una storia su Instagram. Dopo la finalissima di Sarà Sanremo il cast artistico è quindi al completo: le quattro "stelle" nella categoria nuove proposte si aggiungono ai 30 big in gara per il 75° Festival della Canzone Italiana, in scena al Teatro Ariston di Sanremo dall'11 al 15 febbraio.