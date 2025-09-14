Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Lodi
SportEdoardo Scotti show ai Mondiali di atletica: record italiano nei 400 metri con 44”45
14 set 2025
M.MEZ.
Sport
Edoardo Scotti show ai Mondiali di atletica: record italiano nei 400 metri con 44”45

Il 25enne lodigiano corre una grande batteria al traino dello statunitense Jacory Patterson e conquista l’accesso alla semifinale. “Ma il mio obbiettivo è entrare in finale, non mi nascondo”

La gioia di Edoardo Scotti dopo il record italiano sui 400 metri

La gioia di Edoardo Scotti dopo il record italiano sui 400 metri

Lodi, 14 settembre 2025 – Ottima prestazione per Edoardo Scotti ai Campionati mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Il quattrocentista lodigiano ha corso la propria batteria di qualificazione in 44”45, conquistando l’accesso alle semifinali e siglando il nuovo primato italiano della distanza.

Un tempo che migliora di ben 30 centesimi il precedente record, quel 44”75 fatto siglare da Luca Sito nel 2024 e pareggiato dallo stesso Scotti lo scorso luglio a Madrid. Importante per questo exploit il riferimento di Jacory Patterson, lo statunitense favorito numero uno per la vittoria finale, che correva in corsia 7 mentre Scotti era in 8. Solitamente prudente nella prima parte di gara, questa volta Scotti ha spinto molto in scia all’americano per poi tenere nel finale, mantenendosi così nelle posizioni di testa. 

JAPAN ATHLETICS
L'arrivo sul traguardo di Edoardo Scotti. Davanti a lui, Jacory Patterson

“A volte per sbloccarsi serve anche avere un riferimento e andare  – ha commentato a caldo il 25enne lodigiano ai microfoni di Rai Due – sono finito in una corsia che mi è piaciuta e la pista era meravigliosa. Oggi è il compleanno di mia mamma, spero di averle fatto un bel regalo”

Col terzo posto nella batteria, Scotti ha conquistato l’accesso alle semifinali: “Inutile nascondersi, il mio obiettivo è andare in finale”, ha concluso Scotti la breve intervista post gara. Obiettivo ambizioso, in una specialità densamente affollata e molto competitiva come i 400 metri. 

© Riproduzione riservata