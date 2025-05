Kelly Ann Doualla, la ragazza d’oro dell’atletica taglia il nastro dei “suoi” campi sportivi

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – La stella emergente dell’atletica Kelly Ann Doualla, la quindicenne “freccia nera“ che ha stabilito il record italiano Under 23 sui 60 metri indoor, ha inaugurato ieri mattina all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Pandini di Sant’Angelo Lodigiano, che frequenta, i campi sportivi nuovi di zecca per cui sono stati spesi due milioni, compreso anche il sistema antincendio.

Accanto al sindaco Cristiano Devecchi (entrambi nella foto) Kelly ha tagliato il nastro del primo intervento lodigiano di edilizia scolastica finanziato dal Pnrr. Presente anche il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, che ha ribadito come l’intervento sia “suddiviso su 15 cantieri finanziati con 56 milioni, ai quali si aggiungono quattro milioni provenienti dalle casse provinciali”.

Lodi è la quindicesima provincia in Italia per importo assoluto in investimenti sull’edilizia scolastica, seconda in Italia per importo pro capite. “Noi puntiamo su giovani e sport. Realizzeremo con il contributo regionale un impianto sportivo nuovo. Poi due campi da tennis coperti e rifaremo gli spogliatoi, anche per il Sant’Angelo Calcio”. All’inaugurazione dei campi sportivi c’erano anche Daniela Verdi, preside del Pandini, e Maria Angela Ascrizzi dell’Ufficio scolastico provinciale, delegata a Sport e Protezione civile. Per Verdi il Pandini “è una scuola all’avanguardia perché mette in pratica il motto “mente sana in corpo sano“, che è alla base del modello pedagogico occidentale”.

Nel dettaglio sono stati spesi 350mila euro per riqualificare l’area esterna di 2.226 metri quadrati che prima era priva di spazi sportivi idonei all’attività sportiva, dove è stata prevista una pista di atletica con quattro corsie regolamentari, un campo di calcetto, tennis, basket e pallavolo mentre un milione e 300mila euro sono serviti all’adeguamento antincendio i cui lavori termineranno entro la fine di ottobre.