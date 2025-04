Depositati lista e programma della squadra di Bonfanti: "Faremo ripartire il paese"

Il gruppo “Uniti per ripartire“, che alle prossime amministrative di Santo Stefano Lodigiano candida a sindaco Mauro Bonfanti, 57 anni, impiegato residente a Codogno, ex consigliere comunale di minoranza, assessore dal 1996 al 2006 a Codogno nella Giunta Croce, ieri ha depositato in municipio lista e programma elettorale. Con lui corrono: Annalisa Ardemani (28 anni), Giovanni Caffi (58 anni), Arianna Concoreggi (29 anni), Stefano Corradi (67 anni), Maurizio Fogliazza (65 anni), Roberto Greco (50 anni), Alessandro Grossi (54 anni), Giuseppe Lero (40 anni), Graziano Raggi (44 anni), Paola Lorenza Vignali (56 anni).

Sono dieci i punti principali del programma elettorale, proposto da "una squadra di persone fortemente legate al territorio, presenti e attive che, con i cittadini, lavora, con competenza, per il bene comune di Santo Stefano e vuole far ripartire tutto quanto è rimasto fermo, dopo ben quattro anni di completa immobilità" rimarca Bonfanti. Le priorità nell’immediato sono: mantenere il servizio della scuola materna in Paese; riqualificare e regolamentare l’uso della piazzola ecologica; accrescere la percezione di sicurezza; ripristinare il servizio del controllo di vicinato; migliorare l’attività di assistenza agli anziani; fornire un concreto aiuto e sostegno ai nuclei familiari in situazione di disagio; manutenzione di strade, marciapiedi, parchi pubblici e cimitero; interventi per diminuire e rallentare il traffico nelle frazioni Fornasone - Chiavicone e in altri punti critici del paese; Collaborare con la Pro Loco, le associazioni e la Parrocchia; promuovere giornate dello sport per i giovani.

Paola Arensi