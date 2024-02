Lodi, la Condevo taglia posti. "No ai licenziamenti": sit-in sotto Assolombarda

Lodi – Alla Condevo , azienda produttrice di componenti per caldaie con 3 stabilimenti nel Lodigiano (uno a Marudo e due a Vidardo), 34 dipendenti rischiano il licenziamento. Sono stati avvisati a gennaio, dopo 6 mesi di cassa integrazione finita a dicembre. L’azienda ha deciso di spostare molta produzione in Macedonia a fronte delle nuove regolamentazioni europee che vietano la produzione di caldaie a gas nel territorio UE dal 2029. Là i regolamenti non sono validi e c’è un minor costo per la produzione. Ieri pomeriggio i lavoratori ed i sindacati di Fiom Cgil Lodi e Fim-Cisl hanno manifestato sotto la sede di Assolombarda. Poi i rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato la direzione, ma l’esito non è stato positivo.

"Abbiamo chiesto il contratto di solidarietà – ha riferito al termone Massimiliano Preti della Cgil –, ma l’azienda non ha dato questa possibilità. Siamo molto preoccupati perché la proprietà ha detto che l’azienda non ha futuro e di non poter mettere più soldi per le caldaie a condensazione. Hanno fatto un progetto per un nuovo prodotto ibrido ma è fermo in fase embrionale. Oggi sono stati molto rigidi, in futuro serve un appoggio della Regione. Un primo interessamento c’è già stato, visto che abbiamo ricevuto una chiamata da Guido Guidesi, assessore sviluppo economico della regione, confidiamo nel supporto di altre istituzioni. L’azienda ha detto “no” anche ad ammortizzatori sociali e dicono anche che hanno i magazzini pieni. Oggi sono 34 i dipendenti licenziati, su 110; domani probabilmente saranno altri, non c’è sicurezza. Venerdì alle 10.30 faremo assemblea qui, sotto la sede di Assolombarda. Importante capire quali persone sono vicine alla pensione e capire cosa l’azienda può mettere come cassa, oltre agli aiuti pubblici come la naspi".

I lavoratori presenti non hanno nascosto la rabbia e la preoccupazione, per una situazione in cui non si comprende bene come operare. Alcuni hanno spiegato come l’azienda poteva fare una cassa in deroga per due anni con contratto di solidarietà, ma ha deciso di licenziare per via della preoccupazione sulle nuove normative europee e la conseguente crisi del settore, non accettando tale proposta. A sostenere i lavoratori sono arrivati anche Massimo Pagani, consigliere provinciale Pd Lodi, Luisa Angela Salamina, segretaria provinciale del Pd e Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd, che ha spiegato che: "come minoranza abbiamo cercato di fare il massimo, poi però la gestione era a capo della maggioranza che si è fatta poco sentire. Avevo chiesto un’audizione il 13 di novembre ma l’azienda non si è presentata. Poi si doveva fare un tavolo sulla questione ma la maggioranza non lo ha convocato".