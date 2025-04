Zuffa tra due ospiti del dormitorio, uno finisce in ospedale

Lite tra due ospiti del dormitorio di Lodi nel cuore della notte, uno finisce in ospedale ma per fortuna se la caverà. Nella notte tra mercoledì e ieri, mezz’ora dopo le ventiquattro, si è accesa una discussione, per futili motivi, tra due ospiti del dormitorio di via Cesare Battisti 1. L’episodio ha svegliato tutti i presenti che hanno dato l’allarme prima dell’aggravarsi della situazione. I due ospiti sono presto passati da un alterco alle vie di fatto ma, grazie al pronto intervento del personale e delle forze dell’ordine, con conseguenze lievi e senza ferire terzi o danneggiare la struttura o gli arredi. Ha avuto la peggio un 34enne, che ha riportato traumi lievi ed è stato raggiunto e visitato dagli operatori della Croce rossa, arrivati con un’ambulanza. L’uomo è stato accompagnato, per accertamenti, all’ospedale di Lodi e dimesso poco più tardi. Nel frattempo sono stati chiamati anche i carabinieri della compagnia di Lodi, arrivati a calmare gli animi e tutto si è risolto. Non sono poi stati segnalati ulteriori problemi né, al momento, sporte denunce. P.A.