Zelo Buon Persico, iniziati i lavori per realizzare la Casa di comunità

Zelo Buon Persico (Lodi), 27 dicembre 2024 – Servizi sanitari a chilometro zero sempre più vicini a Zelo Buon Persico. Sono infatti stati avviati i lavori per la realizzazione della locale Casa di Comunità. Il presidio sarà accolto negli spazi della ex scuola primaria di piazza Don Pozzoni, concessi in uso dal Comune all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi. Il progetto di ristrutturazione è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo di 1.481.481 euro, e cofinanziato con un contributo di Regione Lombardia, pari a 600.000 euro.

Chi lavorerà nell'edificio

La struttura accoglierà medici di medicina generale, specialisti, pediatri, infermieri di famiglia e di comunità, oltre ad assistenti sociali. Uno spazio che nasce per rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare delle persone fragili e dei pazienti cronici.

I servizi

Servizi sanitari e assistenza sociale saranno integrati in percorsi di cura completi. Si potranno effettuare prenotazioni, accettazione, scelta e revoca del medico. Saranno presenti ambulatori medici e diagnostica di base; punto prelievi e assistenza psicologica; servizi di assistenza sociale del Comune e di Ambito e disponibili spazi dedicati a campagne vaccinali, assistenza domiciliare integrata e continuità assistenziale.

La prima fase dei lavori

È in corso la sistemazione e il ripristino della copertura, con la sostituzione delle tegole ammalorate, il ripristino della lattoneria e la pulizia dei canali di scolo, resi necessari dalle infiltrazioni dovute a eventi atmosferici recenti.

Gli interventi futuri

A gennaio 2025 inizierà la seconda fase, con gli interventi al piano rialzato, con la ridistribuzione degli spazi interni per creare stanze, ambulatori, spazi di attesa e nuovi blocchi servizi e l’installazione di impianti per la climatizzazione, l’illuminazione, la sicurezza antintrusione e la protezione antincendio.

I commenti

Il sindaco di Zelo Buon Persico Angelo Madonini e il vicesindaco e assessore alle Politiche socio-sanitarie Daniela Brocchieri ribadiscono:"Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale per il nostro territorio, puntando a ridurre il ricorso alle strutture ospedaliere, migliorando l’accesso e la qualità dei servizi locali: la nuova Casa di Comunità diventerà un punto di riferimento per i cittadini, offrendo servizi tempestivi, completi e vicini alle persone. Potremo rispondere concretamente ai bisogni della comunità, garantendo un supporto non solo sanitario, ma anche sociale e umano, un modello innovativo di assistenza integrata sul territorio".