Volontari uniti per il terzo settore su due comuni: nasce l'associazione Anteas

Corno Giovine (Lodi), 23 ottobre 2024 - Terzo settore più forte grazie alla nascita della nuova associazione intercomunale, di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, “Anteas Basso Lodigiano". E' stata ufficializzata il 21 ottobre 2024 dal sindaco di Corno Giovine Pietro Bernocchi, insieme al neonato consiglio direttivo, con atto notarile. I sodalizio nasce dalla collaborazione fattiva di un gruppo volontari che dedicano il tempo libero, a livello intercomunale, al terzo settore. E' una realtà di pubblica utilità e promozione sociale, che sarà molto utile a Santo Stefano e Corno Giovine, Comuni che, essendo piccoli, non sempre riescono ad arrivare a tutto.

Il consiglio direttivo rimarrà in carica quattro anni ed è composto dalla presidente Antonella Raimondi, dalla vice Maria Ballarini, dal segretario Gianmario Galluzzi e dai consiglieri Pierina Paolini, Giovanni Antonio Quartu, Anna Maria Schiavi e Pietro Dadda. La nuova associazione organizzerà eventi per i fragili, trasporti verso ospedali o per visite e interverrà, a favore dei cittadini, ogni volta che sarà necessario. "Esistono già, nelle due località, servizi simili, offerti dai Comuni. Ma era necessario dare una veste più consona ed autonoma, rispetto alle amministrazioni comunali, che possono cambiare o avere indirizzi politici particolari- spiega il sindaco Bernocchi -. Quindi è meglio avere una associazione ad hoc, che stipula convenzioni e ora l'abbiamo". Il simbolo di questa nuova realtà sono tante mani appoggiate una sopra l'altra, in segno di aiuto e solidarietà.