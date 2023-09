Virus Dengue a Lodi: "Picco a metà settembre"

"La Dengue ha avuto una diffusione importante a livello mondiale nelle regioni tropicali. E anche nell’emisfero Nord rappresenta un pericolo importante soprattutto come malattia d’importazione, quindi in Europa e in Italia, Paese che si presta bene anche per le condizioni climatiche che favoriscono la diffusione della zanzara tigre Aedes albopictus. Quest’anno abbiamo avuto diversi casi autoctoni, ma ogni anno abbiamo casi di Dengue d’importazione". A sostenerlo è Sara Epis, professore associato di Parassitologia e Malattie parassitarie del Dipartimento di Bioscienze dell’università Statale di Milano. "Di solito il picco di casi è intorno a metà settembre e lo stiamo vedendo nel Lodigiano – aggiunge –. Poi con l’autunno alle porte comincia il calo. Nel Lodigiano stanno emergendo ancora nuovi casi, ma con i tempi ci siamo".