Violenze sui bus: "Video da bordo in tempo reale"

Nuovi dispositivi a bordo dei bus per la visione da remoto in tempo reale delle immagini provenienti dalle videocamere collocate sui mezzi sia da parte della sala operativa dell’azienda che da parte delle sale operative delle forze di polizia, con un apposito collegamento attivabile secondo le esigenze. E la collocazione, sempre a bordo degli autobus, di un pulsante di allarme collegato al nuovo impianto di registrazione per effettuare una eventuale chiamata di emergenza. Da ultimo sarà anche attiva un’apposita dash-cam che consente la visualizzazione in diretta della viabilità. Queste le novità che saranno introdotte sulle corriere del territorio della società Star Mobility per implementare la sicurezza di autisti e passeggeri a seguito dei recenti episodi di violenza. La scorsa settimana infatti si era verificata un’aggressione sul bus tra Villanterio e Lodi, con un 20enne che aveva tirato un pugno all’autista e poi accoltellato un passeggero. Ed era stata la terza aggressione sull tratta nelle ultime settimane. A fronte di questa situazione, nel pomeriggio di mercoledì in Prefettura, si è svolta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Al tavolo, presieduto dal prefetto, Enrico Roccatagliata (nella foto) hanno preso parte, insieme ai vertici provinciali delle forze di polizia, la società Star Mobility nella persona dell’amministratore delegato, Valentina Astori e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Le forze di polizia hanno evidenziato che per la maggior parte degli episodi denunciati dai conducenti sono stati individuati gli autori anche grazie all’apporto della tecnologia. Quindi si è stabilito di incrementare il “protocollo di sicurezza” già sottoscritto tra Prefettura e Star Mobility l’11 ottobre 2023 con i nuovi dispositivi a bordo, il pulsante di allarme e la dash-cam.