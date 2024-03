Via al restyling. Porte sbarrate all’ufficio postale

Da domani al 25 marzo l’ufficio postale di Maleo sarà chiuso per lavori di ristrutturazione. La corrispondenza che non sarà consegnata sarà recuperabile all’ufficio postale di Codogno. La si potrà ritirare dal 5 marzo dalle 8.20 alle 13.45. Per tutto il resto, i cittadini di Maleo potranno appoggiarsi all’ufficio postale di San Fiorano in viale Italia 15, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 12.45. L’ufficio postale più vicino aperto anche al pomeriggio, resta quello di Codogno, in via Galilei 19, dove si può andare dalle 8.20 alle 19.05. Il sabato, invece, solto fino alle 12.35. Per eventuali necessità si può chiamare il numero 803160, gratuito e da rete fissa, oppure 199100160 da rete mobile. "È stata annunciata questa prima chiusura più breve ma ci è anche stato spiegato che, a seguire, ce ne sarà una seconda, più lunga e per interventi più invasivi" anticipa Francesco Bergamaschi, presidente del Consiglio comunale malerino. Questo perché l’ufficio è stato inserito nel Progetto Polis di Poste italiane, che prevede un nuovo modello di ufficio per i Comuni con meno di 5.000 abitanti e finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci sarà un adeguamento innovativo degli spazi, compresa l’installazione del Postamat. L’obiettivo è dotare gli uffici postali di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24 ,la fruizione completa veloce e agevole digitale dei servizi relativi ai documenti d’identità, certificati (anagrafici, giudiziari, evidenziali), servizi alle regioni e altre tipologie come l’esonero l’esenzione dal canone Rai. P.A.