Vandali danno fuoco ai cestini e danneggiano l’ingresso della scuola di ragioneria di Codogno

Codogno (Lodi), 22 dicembre 2024- Rogo alla scuola di ragioneria a Codogno, danni importanti. L'allarme è scattato la mattina del 22 dicembre 2024 a Codogno, in piazza della Repubblica.

Hanno preso fuoco, presumibilmente per un atto vandalico, per cui ci sono indagini in corso, i cestini laterali all'edificio. Ma la combustione si è presto allargata pericolosamente, danneggiando pesantemente anche la scuola stessa.

Sono stati i passanti a dare l'allarme e a permettere l'intervento dei pompieri. La lingua di fuoco si è presto allargata e ha lambito anche l'ingresso laterale della scuola, che si vede guardando la facciata. Poco prima sembra che qualcuno abbia anche frantumato un vetro, facendosi largo nell'atrio dell'istituto.

Ora i carabinieri cercheranno di fare luce sui particolari dell'accaduto e di risalire ai potenziali responsabili, sfruttando anche la videosorveglianza. Ed è in corso il bilancio dei danni, che non sarà leggero.