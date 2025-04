Banda silenziata dal lutto. I cori intonano Bella Ciao

CODOGNO (Lodi)Il 25 Aprile di Codogno e Casalpusterlengo si è svolto regolarmente, senza contestazioni nonostante la polemica del giorno precedente per la mancanza della banda. Le amministrazioni comunali, visto il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, hanno proposto solo il Silenzio e l’Inno di Mameli, senza accompagnamento musicale del corteo. Ma questo non era piaciuto all’Associazione nazionale partigiani d’Italia e alle opposizioni di Codogno. Però proprio a Codogno, in viale Resistenza, nel parco che ospita il monumento ai Caduti, la musica c’è stata: le associazioni non hanno dimenticato di cantare la tradizionale Bella Ciao. Presenti l’amministrazione comunale, autorità e forze dell’ordine.

"Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la festa in un contesto mai capitato – ha detto il sindaco Francesco Passerini – La comunità ha saputo comunque dimostrare unità, coerenza e serietà. Un grande esempio di libertà, democrazia e rispetto, che sono i princìpi fondamentali del 25 Aprile".

Anche a Casalpusterlengo folla e compostezza, con il sindaco Elia Delmiglio in prima fila, accompagnato dalle associazioni locali e dalle forze dell’ordine: "Ottant’anni dalla Liberazione, il momento più importante del nostro Stato libero e democratico. Si celebrano anche giorni del dolore, ma ricordiamo che Papa Francesco aveva sete di pace, come i partigiani che lottarono per noi, e quindi è giusto più che mai ricordarlo".

Paola Arensi