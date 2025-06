Unicef in festa, giochi e solidarietà. Tre eventi per divertirsi e riflettere

Hanno scelto la Sede della Bcc Lodi i membri del comitato provinciale Unicef come sede per la presentazione del calendario di eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione che nei prossimi mesi si susseguiranno su tutto il territorio lodigiano. Una scelta non casuale, dettata dalla stretta partnership che caratterizza ormai da tempo il rapporto tra i due enti, che anche quest’anno permetterà la realizzazione di numerosi banchetti e iniziative dedicate a tutte le fasce di età, ma con un occhio di riguardo particolare ai più piccoli. E proprio i bambini sono i protagonisti dei due eventi che tra oggi e domani coinvolgeranno la cittadinanza all’insegna del gioco e della sensibilizzazione.

A Montanaso Lombardo, in giornata, si terrà infatti il torneo “Un pallone per amico Unicef“, che vedrà sfidarsi dalle 9 alle 18 squadre di calcio professionistiche "che si daranno battaglia in campo in maniera solidale" - spiega Gianpaolo Pedrazzini, presidente del comitato provinciale Unicef. "Cercheremo di parlare a questi bambini non solamente di calcio, di sport di divertimento e di risultati, ma anche di far capire loro quanti piccoli come loro nel mondo, purtroppo, non hanno la possibilità di divertirsi".

Una tematica che verrà riproposta anche domani, Giornata Mondiale del Gioco. Per l’occasione, Piazza della Vittoria a Lodi si vestirà a zona ludica, ospitando dalle 9.30 alle 13 oltre 60 giochi di una volta, dove tantissimi bambini potranno divertirsi. Parteciperà anche l’associazione Verde Bottiglia che impiegherà del materiale riciclato per far divertire i più piccoli sensibilizzandoli anche sulle tematiche dello spreco.

Concluse le ferie estive, gli eventi a firma Unicef riprenderanno il 28 settembre quando, in occasione della Festa dei Nonni, saranno raccolti dei fondi per i vari progetti del comitato tramite la vendita degli ulivi siciliani. L.R.C.