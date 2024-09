Unicef e pompieri. Rinnovato il patto

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, Francesco Scrima, ha ricevuto venerdì nella sede centrale del corpo il direttore generale Unicef Italia, Paolo Rozera, la presidente Unicef della Regione Lombardia, Manuela Bovolenta e il vice presidente Unicef Regione Lombardia e presidente Unicef della Provincia di Lodi, Giampaolo Pedrazzini. Ad accogliere la delegazione sono stati il personale permanente e volontario del Comando di Lodi e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF) Ezio Negri. Il comandante Scrima, nel suo discorsi, ha ricordato che nel 2019 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato riconfermato “Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia” e che è stato firmato un protocollo di intesa tra l’Unicef Italia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che ha l’obiettivo di condividere e realizzare azioni ed iniziative di sensibilizzazione a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo alla promozione e alla tutela della sicurezza e alla diffusione dei valori della protezione e prevenzione del rischio, in particolare per i bambini e i giovani. Il protocollo impegna l’Unicef e i Vigili del fuoco in diverse iniziative su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la rete dei Comitati locali Unicef.