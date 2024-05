Una lunga serie di stop. Donne aggredite da un cliente. Locale chiuso per dieci giorni

Prima due chiusure per la vendita di alcolici a minori, ora un’aggressione nel locale, scatta la sospensione dell’attività. L’aggressione di un cliente, scagliatosi contro due donne e altri avventori intervenuti in loro difesa, è costata casa a un titolare. Il suo bar, il “Castello Night Bar“ di piazza Castello a Lodi, è stato infatti chiuso temporaneamente dal Questore.

Il provvedimento ha validità di 10 giorni da ieri ed è stato emesso dal Questore di Lodi ed eseguito dagli agenti. L’autorità ha agito in base all’ex articolo 100 del Tulp, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, ai fini preventivi, prevede questo genere di sanzione amministrativa. Si tratta attività amministrative svolte dalla Divisione Amministrativa della Questura di Lodi.

La disposizione è scattata dopo un intervento della polizia per l’aggressione, da parte di un cliente del locale, di due donne presenti all’interno. Nella circostanza, altri due avventori erano intervenuti per riappacificare gli animi, ma erano stati poi coinvolti nell’aggressione. Intanto è arrivata la polizia che, dopo aver calmato gli animi, ha verbalizzato l’accaduto e riferito al Questore. Il provvedimento segue altri due interventi analoghi di chiusura, riferiti allo stesso esercizio commerciale, avvenuti il 26 gennaio 2022 ( per 10 giorni) e il 10 maggio 2022 (sempre per 10 giorni). In quel caso, come riferisce la Questura, l’esercizio commerciale era finito nei guai per la vendita di alcolici a minorenni.

Una volta terminati i dieci giorni di chiusura, l’esercizio commerciale potrà aprire regolarmente, ma sempre nel rispetto delle norme.