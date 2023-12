Un paese più verde coi bonus municipali

Il Comune di Ripalta Guerina si appresta a diventare uno dei più verdi del Cremasco. La Giunta ha infatti deciso di spendere i soldi che sono arrivati da Stogit, la società che stocca gas nel suo sottosuolo, per aiutare i cittadini a diventare più green. Dall’8 gennaio al 29 febbraio il Comune riceverà e le domande per ottenere i contributi per ammodernare caldaie, impianti di condizionamento, fotovoltaico. "Il Comune mette a disposizione 300mila euro e il bando prevede contributi fino all’80% e fino a 4mila euro – informa il sindaco Luca Guerini – Diamo l’80% e fino a 2mila euro per una caldaia nuova; la stessa percentuale e cifra per chi installa un impianto di condizionamento più ecologico. Chi cambia l’impianto fotovoltaico o lo mette ex novo può contare su un bonus fino a 4mila euro".