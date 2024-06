Un nuovo splendore per le casematte. Al lavoro sulle 34 porte austriache

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle porte austriache delle casematte di via Boneschi.

"Occupandoci di varie zone del centro storico del paese, ci è sembrato giusto e utile tinteggiare le porte della cinta muraria", racconta Carlo Pedrazzini, presidente dell’ente fieristico comunale Pizzighettone Fiere dell’Adda. I lavori coinvolgono tutte e trentaquattro le porte austriache delle casematte e consistono nell’applicazione di una nuova tinteggiatura protettiva per mantenere la bellezza storica e la cura di questi beni. Le casematte, oltre a essere un complesso fortificato che rispetta la propria originaria costruzione, sono una delle attrazioni turistiche più importanti del paese. Lunga circa due chilometri, la cinta muraria è considerata tra le migliori in Lombardia per il perfetto stato di conservazione.

"Gli immobili delle mura sono gestiti da Pizzighettone Fiere dell’Adda, la società di proprietà del Comune che ha il compito di valorizzare piazza d’Armi, le casematte e il torrione", prosegue Pedrazzini. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un accordo tra Amministrazioni ed enti: "L’Ufficio tecnico del Comune ci ha contattati per informarci del fatto che avevano a disposizione una persona da dedicare ai lavori socialmente utili. Noi ovviamente abbiamo colto la palla al balzo e deciso di coinvolgere questo lavoratore affinché svolgesse un servizio utile per l’intera comunità"".

La durata dei lavori è ancora da definire. "Non importa quanto ci vorrà, il fascino di questo paese necessità impegno e cura costante. Pizzighettone sta vivendo anni di grande attività ed è giusto che i turisti scoprano un borgo pulito e manutenuto. Le casematte sono uno dei simboli che ci distinguono e vogliamo che chiunque resti affascinato da questo grande monumento storico".

Intanto Pizzighettone si prepara per la consueta “Notte dei Fuochi“ sul fiume Adda, che si terrà domani. Domenica invece le casematte verranno coinvolte nella prima edizione di “Modellismo tra le mura“. La manifestazione si svolgerà in contemporanea con l’esposizione dei Camion d’Epoca organizzata dal Cavallino Club Pizzighettone in Piazza d’Armi.

Lorenzo Rocca