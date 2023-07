Un nuovo piano del traffico "Più sicurezza sulle strade"

Cambiano i tempi e il Comune rivede il piano urbano del traffico, affidando l’incarico, tramite la piattaforma Sintel della Regione Lombardia, allo Studio Massimo Percudani di Sordio. Obiettivo: garantire sicurezza stradale. I tecnici si occuperanno quindi dell’aggiornamento del Pgtu (Piano generale del traffico urbano), per l’importo totale pari di 10.404,16 euro. Il Piano urbano del traffico era già stato oggetto di un precedente affidamento d’incarico, per aggiornamento, a favore della società Centro Studi Traffico di Milano nel 20142015. L’amministrazione comunale di Codogno, sebbene l’ente non rientri nel novero dei Comuni assoggettati all’obbligo di dotarsi del Put, in quanto avente popolazione inferiore ai 35mila abitanti, ha voluto comunque evidenziare una particolare sensibilità ed attenzione alle problematiche relative alla circolazione stradale cittadina e alla tutela degli “utenti deboli“, adottando formalmente, fin dal 2000, il Piano urbano del traffico. L’evoluzione urbanistica della città e le mutate esigenze legate alla sicurezza della circolazione stradale, nel tempo hanno comportato successive adozioni di un aggiornamento del Put e quindi si farà una nuova analisi nel segno della continuità.

Paola Arensi