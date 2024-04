Un grande evento cultural-letterario aprirà “Lodi al Sole“

A metà giugno tornerà la rassegna “Lodi al Sole“ promossa dal Comune. Quest’anno si è pensato ad un avvio col botto tramite un’iniziativa denominata “Lodi Book River“, tre giorni di incontri in campo culturale-letterario che vedranno ospiti nomi noti come Fabio Genovesi, Chiara Valerio, Fabio Volo, Roberto Saviano (nella foto), Maurizio De Giovanni e Antonio Scurati, quest’ultimo ora al centro della bufera dopo la sua mancata partecipazione a un trasmissione televisiva Rai. Oltre a questi ospiti d’eccezione si alterneranno sul palco autori della zona, come Ilaria Rossetti e Andrea Maietti, scrittori del territorio ma che sono letti ben oltre il Lodigiano. Altre informazioni saranno fornite prossimamente. Palazzo Broletto intanto, tramite una determina ha stabilito di affidare al fornitore Neoslogos srl di Milano la co-organizzazione dell’evento Lodi Book River per un importo di 36mila e 600 euro (Iva compresa). La stessa società garantirà supporto agli uffici per la candidatura del progetto Lodi Book River a valere sul Bando Unico cultura 2024 emanato da Regione Lombardia con scadenza oggi per un importo di 6mila e 87 euro. L.P.