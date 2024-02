Un Comitato per sostenere gli under 40

Nasce il Comitato Giovani per favorire "l’aggregazione sociale, il contrasto al disagio, la promozione di iniziative ludiche, ricreative e culturali". I coordinatori saranno Pietro Rossetti e Gianluca Azzali, consiglieri comunali di centrodestra, che ieri hanno presentato l’iniziativa insieme al sindaco Francesco Passerini. Il progetto è rivolto ai cittadini di un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, non necessariamente residenti in città. La possibilità di far parte di questo nuovo organismo si concretizza tramite la presentazione di una domanda di candidatura, dopo aver compilato un modello scaricabile dal sito del Comune. "Non si tratta di una consulta né di una commissione comunale ma solo di un tavolo allargato dove potersi confrontare, costruire, valorizzare il territorio con diverse iniziative", hanno detto i promotori.

M.B.