Un aiuto all’Arma. La Giunta Delmiglio dona due etilometri

Due etilometri precursori portatili sono stati acquistati dall’amministrazione comunale e consegnati, ieri mattina in Municipio, ai carabinieri che li doteranno alle pattuglie della stazione di Casalpusterlengo. Si tratta di due esemplari “alcoblow“ che vengono usati come test di screening e non hanno la necessità di boccagli per le operazioni di verifica. Presenti, oltre ai vertici dell’amministrazione municipale, anche quelli dell’Arma provinciale e territoriale. L’idea è quella di spingere verso la prevenzione e di "sensibilizzare sempre di più la popolazione sul fatto che, quando ci si mette alla guida di un veicolo, occorre essere responsabili e rispettosi del codice della strada" ha ribadito il sindaco Elia Delmiglio –. Il dono degli etilometri vuole essere un gesto di vicinanza verso l’Arma affinchè possa essere messa nelle condizioni migliori per operare sul territorio". Il problema della cosiddetta “movida“ è cruciale per la città e ieri il comandante provinciale dei carabinieri, Alberto Cicognani, intervenuto alla consegna, ha ribadito che "le risposte che diamo ogni volta, anche rispetto ai fatti avvenuti a Natale (maxi rissa in piazza, ndr) e ad altri episodi, sono feedback importanti che comportano un impegno da parte dei militari dell’Arma ed un lavoro fatto in sinergia". M.B.