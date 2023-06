Ultima Notte di Festa al Palasport di Via Carducci, Vigevano Saluta la Vecchia Casa del Basket

La festa nella notte della serie A è iniziata davanti al palasport di via Carducci. E non è stato un caso. Quella è la “casa” del basket vigevanese e ha ancora poche settimane di vita. Entro l’estate infatti sarà demolita nel quadro di un progetto di rigenerazione urbana che interessa la zona del giardino Regina Margherita e delle omonime scuole che sorgono alle spalle della struttura sportiva che funge anche da palestra scolastica. Al suo posto, nell’ambito di un progetto complessivo da 10 milioni di euro, sorgerà un nuovo impianto che disporrà di una tribuna da un migliaio di posti e che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe diventare il polo dell’attività giovanile e delle “minors”. Non sarà più il vecchio hangar che ha visto Vigevano salire in due stagioni dalla B alla A1, disputare un campionato tra i grandi e poi tornare subito nella seconda serie nazionale per restarci per 7 anni. E che ha visto rinascere il basket ducale due volte in meno di una trentina d’anni.

L’ultima è stata nel 2013 quando è partito il percorso che, domenica pomeriggio a Ferrara, ha riportato la Nuova Pallacanestro Vigevano in A2. Attorno al vecchio palazzetto, che cederà il passo al palasport di via Cappuccini, per il momento senza alcuna intitolazione, sono già partite iniziative. Una è la Giornata dell’Orgoglio Ducale, organizzata dal Gruppo Ultras 07 con fini benefici, che è da anni l’atto iniziale della nuova stagione e che per quest’anno è a stata anticipata per “salutare” in modo degno la vecchia Carducci. La seconda è la proposta di un’asta, sempre a fini benefici, che riguarderà una parte del parquet dello storico impianto, che data l’usura non potrà essere riutilizzato in altre palestre cittadine. U.Z.