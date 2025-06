Informatica d’avanguardia. Inaugurato il laboratorio dell’intelligenza pratica

Il Merli inaugura un nuovo laboratorio d’informatica grazie al progetto TiLab. All’IIS Ambrosoli nuove dotazioni tecnologiche per una scuola più moderna e inclusiva. L’Istituto Engardo Merli di Villa Igea – sede distaccata dell’Ambrosoli – ha tagliato il nastro di quello che si profila come un simbolo tangibile del rilancio dell’istruzione professionale nel Lodigiano. L’intervento rientra nel progetto TiLab, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione con l’obiettivo di potenziare la qualità della formazione tecnica e valorizzare il talento degli studenti con intelligenza pratica. Il nuovo laboratorio, moderno e funzionale, è stato allestito in uno spazio precedentemente destinato ai docenti ma non più adeguato. L’aula dispone di 28 computer: 24 postazioni per gli studenti, due per i docenti e altrettante per attività tecniche. Le apparecchiature sono di ultima generazione, in linea con i requisiti tecnologici previsti dal progetto TiLab.

All’inaugurazione hanno preso parte la dirigente scolastica Antonia Rizzi, il docente d’informatica Daniele Matarozzi, il referente della sede di Villa Igea Luca Marco Pizzamiglio e Fernando Tirelli, presidente del Consiglio d’Istituto per la componente genitori. "È bello battezzare questo nuovo laboratorio proprio nella giornata di apertura dei poli TiLab – commentato la dirigente Rizzi – Rappresenta riconoscimento e gratitudine per chi ha coordinato con impegno questo progetto così significativo".

Ma il laboratorio non è l’unica novità per l’IIS Ambrosoli. Sempre a Villa Igea sono in programma l’installazione di un bar didattico e la realizzazione di una nuova palestra. Nella sede centrale di Codogno invece sono stati potenziati i laboratori delle officine meccaniche per renderli sempre più strumenti concreti di professionalizzazione per gli studenti.

"Arriviamo un po’ in ritardo con alcuni lavori – ammette la preside – perché l’istituto è stato interessato anche da importanti interventi del Pnrr. Ma è proprio la combinazione tra il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il progetto TiLab a consentirci oggi di parlare di un vero rilancio per la scuola e per i suoi corsi".