Marcia dei Colori, un successo. Cinquecento partecipanti

BREMBIO (Lodi)

Un fiume colorato tra campi e cascine. La Marcia dei Colori non è solo una camminata o una corsa, ma un’esperienza immersiva nella natura e nella memoria rurale del territorio. E anche quest’anno l’evento è perfettamente riuscito, con ben 500 iscritti. A Brembio, centinaia di persone hanno preso parte alla diciannovesima edizione della manifestazione che, tra rogge, campi coltivati e cascinali d’un tempo, ha raccontato la bellezza discreta della campagna lombarda. Con partenza e arrivo in piazza Europa, i partecipanti hanno potuto scegliere tra quattro percorsi – 4, 7, 14 e 18 chilometri – tutti pensati per offrire un contatto autentico con il paesaggio e con la storia agricola locale. Oltre 500 i podisti ufficialmente iscritti, ma i numeri reali sembrano essere stati anche maggiori, con presenze dal Milanese, Pavese e Cremonese. Adulti, bambini, ragazzi, ciclisti e amici a quattro zampe: un’onda di colori in movimento, tra il verde brillante delle colture.

"Questa giornata è possibile grazie a tanti volontari – ha dichiarato Ermanno Mazza, coordinatore dell’evento – e al supporto della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle staffette e degli agricoltori che ci hanno accolto con disponibilità". Tra sorrisi, ristori, e chiacchiere all’arrivo, la festa si è conclusa con le premiazioni dei tre gruppi più numerosi. Ma il pensiero è già al prossimo anno quando si dovrà onorare la ventesima edizione. P.A.