Anna Vertua. Premi a scrittori da mezza Italia

Sono stati 122 i racconti pervenuti da 16 regioni d’Italia e sottoposti ai 22 componenti della giuria della diciassettesima edizione del Concorso di narrativa Anna Vertua Gentile: pure un bambino di nove ha voluto cimentarsi nell’arte della scrittura, così come un novantaduenne. Nel week end appena trascorso si sono svolte le premiazioni. I primi classificati di ciascuna sezione (adulti, ragazzi, Jane Austen) hanno ricevuto un buono per l’acquisto di libri.

Ecco i premiati: al primo posto Giulia Francesca Romana Corsi, di Lecce, con il racconto “Non si guarisce dallo stupore“; al secondo posto “Grigio Nebbia“ di Gabriele Porro di Strambino (To); terzo posto della Categoria ragazzi a tema libero il racconto “Riflesso“ di Francesca Guiotto di Codogno. Per la Categoria adulti a tema libero, al primo posto Samantha Falciatori di Terni con il racconto “Il sogno della fenice“; al secondo Ornella Zambelli da Calolziocorte con “la Marghe“; al terzo posto Andrea Cremonesi di Carugate con il racconto “Il rifugio dell’illusione“.

Nella sezione “Jane Austen“, promossa perché quest’anno ricorre il 250esimo anniversario della nascita della scrittrice inglese, al primo posto Francesca Sgariboldi di Meleti con “Ci vediamo da te“; al secondo posto “Italian lovers“ di Francesca Rizzo e Noemi Galloni, rispettivamente di Crotta d’Adda e Castelnuovo Bocca d’Adda; al terzo posto della Categoria ragazzi il racconto “Il furto di Ciambella“ di Linda Venanzoni di Somaglia.

Per la Categoria Adulti al primo posto pari merito “Casa“ di Valentina Coco di Firenze e il racconto “Myosotis. Non ti scordar di me“ di Erika Pucci di Torre del Lago Puccini, in provincia di Lucca. Al secondo posto Cinzia Milite di Fino Mornasco, in provincia di Como, con l’elaborato “ Il cielo nel cuore“. Terza Lorella Marini di Perugia con il racconto “Tre brevi, tre lunghi, tre brevi“. Infine menzione speciale Pari opportunità a Pier Luigi Lemmi di Guidonia Montecelio con il racconto “Immagini di un mondo diverso“.