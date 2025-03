Truffa sul web. Denunciata cinquantenne

Voleva comprare una vettura a prezzi stracciati, ma era una truffa. Martedì, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Lodi hanno denunciato in stato di libertà una 52enne di Lodi che, secondo l’accusa, avrebbe cercato di spillare soldi ad una donna della provincia di Verbania che aveva messo gli occhi su una auto in vendita sul Marketplace di Facebook. Dopo l’acquisto, la vittima è stata contattata dal sedicente proprietario che le chiedeva di versare la somma pattuita con due vaglia veloci, intestati ad un signore di Acqui Terme. Effettuati i versamenti, il presunto venditore contattava ancora la vittima, chiedendole altre somme per le spese burocratiche di trasferimento dell’autovettura che si trovava all’estero. In questo caso avrebbe dovuto versare la somma su una postpay, intestata proprio alla donna denunciata residente nel territorio di Lodi. Alla richiesta di ulteriori somme, la piemontese ha compreso di essere stata raggirata e si è messa in contatto con la polizia.