Travolto mentre aspetta il carro attrezzi

Un 31enne è stato travolto in piena notte, attorno alle due, tra giovedì e venerdi, mentre stava attendendo il carro attrezzi lungo l’autostrada A1 all’altezza del territorio di Massalengo. L’uomo aveva appena forato una gomma del suo Fiat Doblò ed era sceso dal veicolo per cercare di cambiarla, ma senza riuscirci. Aveva quindi desistitito ed aveva chiamato quindi il carro attrezzi risalendo a bordo della vettura. Dopo una decina di minuti di attesa all’interno dell’abitacolo, si è sfiorata la tragedia: un tir con a bordo un 37enne non ha probabilmente notato l’auto ferma e l’ha tamponata. L’automobilista ha riportato un trauma cranico e la frattura del bacino. Nell’impatto la vettura è stata distrutta e il tir ha finito la sua corsa a lato della strada. Il camionista è rimasto illeso. Sul posto sono sopraggiunti la Polstrada e i vigili del fuoco. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. M.B.