Toglie porte, caloriferi e cucina dalla casa. Scatta la denuncia per un affittuario

Prima di lasciare l’alloggio che aveva in affitto, si era impossessato di porte, di caloriferi, di una cucina e di un lavabo che erano all’interno. Ma la vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri per le opportune verifiche e ha presentato la denuncia. A finire nei guai così è stato un uomo di 45 anni, con precedenti di polizia a carico. La vittima ha raccontato, nella sua denuncia di avere affittato un alloggio al 45enne. Quindi, a seguito di morosità, era stata avviata una procedura di sfratto. Lo sfratto era stato tentato a fine ottobre e, come da accordi tra le parti, era stato rinviato a fine novembre. Ma quando, un mese dopo, si sono presentati in casa per dare seguito allo sfratto, nell’appartamento non era presente nessuno e hanno constatato che erano stati portati via alcuni caloriferi, diverse porte interne, una cucina e un lavabo da bagno. I militari hanno ricevuto la denuncia e, al termine degli accertamenti di competenza, verificando che porte e finestre dell’appartamento non presentavano segni di scasso di alcun genere, hanno denunciato il 45enne per furto.