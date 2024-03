Titolare ko con una ginocchiata, poi la fuga arraffando tre Iphone

Hanno finto di voler acquistare un cellulare e chiesto al titolare del negozio KeNovo di corso Manzoni di vederne alcuni. Ma quando sul bancone c’erano un Iphone 12, un 13 e un 14, tutti Pro Max, sembravano preferire un Ipad. Così il proprietario si è spostato ed è stato colpito con una ginocchiata al basso ventre. Un colpo ben assestato che lo ha mandato ko e ha permesso ai due uomini con accento dell’Est Europa di afferrare i cellulari e scappare. La rapina si è consumata attorno alle 17,30 di mercoledì.

"Quando i due, un uomo di 40-50 anni di media statura e robusto e un ventenne con i capelli chiari e magro che era già stato in negozio qualche mese fa, sono entrati e hanno cominciato a farmi domande assurde – racconta il titolare – Mi era venuto il sospetto che non fossero veri clienti. Il tempo di realizzarlo e mi sono ritrovato a terra, sentendomi stupido per non essere riuscito a capire cos’avessero intenzione di fare". L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri di Pavia fornendo anche una descrizione precisa dei due malviventi. M.M.