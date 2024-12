Terminato il restyling dell’illuminazione. La ciclopedonale ora non è più buia

È terminato l’intervento illuminotecnico avviato dal Comune di Maleo a inizio anno. La Regione ha assegnato 889.153,68 euro e il Comune ha impegnato 98.934,84 euro di fondi di bilancio. Dopo aver recentemente dato nuova luce anche a Casenuove, unica frazione di Maleo, con 45 abitanti, si è intervenuti per illuminare la ciclabile lungo la provinciale 27, tra via Roma e via Corazzina. E ora i nuovi impianti più performanti e a risparmio energetico funzionano. Per Casenuove sono stati raddoppiati i punti luce, smantellando i 13 vecchi punti luce, rimpiazzati da 27 nuovi, tutti su nuovo palo. Nel capoluogo, in banchina alla provinciale 27, c’è stata invece la posa 20 nuovi pali a servizio di altrettanti punti luce e finalizzati ad illuminare la ciclopedonale, che era buia.