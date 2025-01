Tentano un colpo in casa. Ladri restano a mani vuote

Rimane costante, purtroppo, la morsa dei ladri sul territorio della Bassa. Tra truffe e furti, il periodo che, staticamente, è da bollono rosso, purtroppo sembra non essere ancora terminato visto che, nella serata di venerdì, i malviventi hanno cercato di nuovo di portare a termine un colpo, questa volta a Somaglia. I soliti ignoti hanno preso di mira un’abitazione di via Tintoretto, tentando di approfittare del fatto che i proprietari erano momentaneamente assenti. Erano circa le 19 quando i malviventi hanno cercato di portare a termine il blitz ma questa volta hanno dovuto fuggire a mani vuote. Infatti, i componenti della banda sono entrati all’interno dell’appartamento aggirandosi tra la stanze, ma non avrebbero trovato nulla. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per verificare l’episodio e cercare di mettere insieme elementi utili per le indagini.

M.B.