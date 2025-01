Taser in arrivo per gli agenti: "Strumenti per la sicurezza"

Arrivano i taser in dotazione agli agenti della polizia Locale di Casalpusterlengo. Lo aveva promesso alcuni mesi fa il sindaco Elia Delmiglio ed ora è stato compiuto un primo indispensabile passo con l’aggiornamento e integrazione del regolamento che permetterà dunque ai “ghisa“ casalini di dotarsi dell’arma ad impulsi elettrici, previo corso di formazione tecnico-sanitario.

L’autorizzazione sarà, in via sperimentale, per sei mesi e i taser che verranno acquistati saranno due. Il Comune punta a partecipare al bando regionale che prevede il cofinanziamento per l’acquisto di diverse attrezzature.

Oltre ai taser, dunque, il comando di Polizia locale punta alla dotazione di tre dash cam da posizionare sulle auto, tre body cam (in aggiunta alle tre già in dotazione), un pc portatile e una telecamera mobile per il controllo delle aree a rischio.

La somma complessiva del progetto ammonta a poco più di 31 mila euro, il cinquanta per cento del quale sarà finanziata da contributi regionali.

“Lo scorso anno gli agenti casalini hanno risposto a ben 318 richieste di intervento provenienti da altre centrali operative dove hanno affrontato questioni spinose come risse, violenza domestiche, soggetti minacciosi sotto l’effetto di alcol e droghe, furti in abitazioni"- hanno ribadito dal Comune.