"Suo nipote è nei guai". Ma l’89enne non ci casca

Sventata una truffa telefonica ai danni di un ottantanovenne residente a Cervignano d’Adda. L’uomo, nei giorni scorsi, aveva risposto verso le 15 ad una chiamata ricevuta da un numero sconosciuto, e molto probabilmente effettuata da una scheda sim usa e getta. Al "pronto", il truffatore aveva risposto spacciandosi per il nipote, coinvolto in un incidente d’auto di fronte alla stazione di Lodi. Chiedendo poi 10mila euro per riparare il danno causato ai veicoli. Qualora l’anziano non avesse avuto a disposizione i soldi, sarebbero “bastati“ alcuni averi in oro, orologi e gioielli. Il malvivente si era presentato addirittura con il nomignolo con cui viene chiamato il nipote. L’89enne si è subito allarmato, ma nonostante la paura iniziale, non ha creduto alla farsa ed ha immediatamente chiamato le figlie, intervenute celermente per rassicurarlo del fatto che il nipote fosse appena rincasato, dopo la fine del turno lavorativo. "Era molto spaventato, non tanto per la possibilità che qualche malintenzionato potesse entrargli in casa, quanto per la salute del nipote. Ora è più sereno", dice la figlia.