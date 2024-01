Sulla Paullese due vetture contromano

Non una, bensì due automobili contromano sulla Paullese e, a sentire il proprietario della telecamera di sorveglianza che ha girato il video, il fenomeno non è poi così raro come invece dovrebbe. Le due auto riprese separatamente, in momenti diverse, nel filmato entrano sulla Paullese imboccando lo svincolo di Bagnolo al contrario e sembrano non rendersi conto di quello che stanno facendo. Ma possibile che non venga loro in mente che c’è qualcosa che non funziona, e si accorgano di essere contromano solo dopo aver percorso un paio di chilometri e dopo che tutti i conducenti delle altre auto suonano, lampeggiano, gridano di tutto? L’unica speranza è che le nuove telecamere appena installate catturino questi sconsiderati e li puniscano adeguatamente.