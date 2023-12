Studenti trasferiti dal Calamandrei, botta e risposta Pd-Lega

Ancora polemiche tra politici per la ristrutturazione dei quattro plessi scolastici (Ambrosoli, Tosi, Calamandrei e Novello). Particolare disagio per gli studenti del Calamandrei che da febbraio-marzo saranno costretti per due anni a spostarsi alla Casa del giovane di Casalpusterlengo. Il sindaco leghista Francesco Passerini aveva sollevato il caso, ribadendo che il Comune non era stato coinvolto nella decisione, ed evidenziando timori su aspetti logistici.

"Parliamo di un’attività che muove cantieri e risorse per 30 milioni, nota a tutte le istituzioni ed enti coinvolti da molto tempo – introduce il segretario del Pd locale, Giuseppe Foroni – Anche i docenti e il personale Ata hanno diritto ad ambienti idonei e sicuri. Questi interventi renderanno gli istituti capaci di rispondere alle esigenze di nuove attività didattiche".

In merito alle difficoltà di spostamento degli studenti, Foroni continua: "Assistiamo a un fiorire incomprensibile di polemiche verso la Provincia e la dirigenza scolastica che hanno ritenuto il trasloco a Casalpusterlengo la soluzione più idonea".

La Lega di Codogno replica: "L’unica verità è la malagestione della Provincia, anche dei trasporti dei ragazzi. Prova ne è lo slittamento dell’inizio lavori. Ci uniamo alla richiesta del sindaco affinché le soluzioni non ricadano economicamente sulle famiglie".

P.A.