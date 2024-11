Codogno, studenti più sicuri: percorsi pedonali e divieti per proteggere 700 ragazzi

Codogno, 6 novembre 2024 – Più sicurezza per gli studenti fuori dalla stazione ferroviaria, soprattutto nella parte retrostante i binari, all’altezza di viale Trivulzio dove, un paio di mesi fa, è stato inaugurato il nuovo passaggio in seguito allo sfondamento del quinto binario finanziato da Rfi.

Il collegamento con la parte ovest della ferrovia ha di fatto rivoluzionato le abitudini dei pendolari, che potranno avere un’alternativa all’uscita di piazzale Cadorna con un filo diretto con il quartiere Villaggio San Biagio dopo la conseguente chiusura al transito della passerella pedonale, in condizioni al limite della praticabilità. Il Comune, di conseguenza, ha deciso di aumentare la soglia di sicurezza nella zona, soprattutto per le decine di studenti che utilizzano la strada dalla ferrovia alla scuola. Dopo aver reso di nuovo funzionale l’illuminazione nel tratto esterno al nuovo passaggio sotto i binari, ora è in progetto la realizzazione di un percorso pedonale segnato a terra nonché la posa di cartelli di divieto di sosta per evitare posteggi selvaggi sulla circolazione lungo il viale Trivulzio. L’esigenza è stata messa nero su bianco dopo un sopralluogo avvenuto recentemente tra gli amministratori, polizia locale e la dirigenza scolastica del liceo scientifico, polo da 700 studenti.

Sempre per tutelare le fasce deboli degli utenti della strada, il Comune ha deciso di intervenire per potenziare la segnaletica all’altezza di attraversamenti pedonali e intersezioni a raso in diversi punti della città: nei pressi dell’incrocio tra viale Martiri dello Spielberg, viale Luigi Ricca con viale Risorgimento, in viale della Resistenza tra via Cattaneo e viale Trieste, all’ intersezione tra viale Gandolfi e via dei Canestrai e nei pressi degli attraversamenti dei viali Trieste, Marconi, Gandolfi e via Pietrasanta. Infine, tenuto conto che il semaforo della Ztl di via Roma non funziona, l’ impianto di segnalamento verticale e luminoso, all’intersezione con via Verdi, sarà parzialmente sostituito.