Stipulato un patto di ferro tra il Parco Adda Sud e la Pro loco di Rivolta d’Adda

Il Parco Adda Sud e la Pro Loco di Rivolta d’Adda, hanno siglato una convenzione, per migliorare la fruizione turistica del Parco Adda Sud e sostenere tutte le forme di tutela della natura e dell’ambiente. Si tratta di uno dei primi atti che vedono coinvolte, in Regione Lombardia, un Parco Regionale ed una Pro Loco. L’intesa, fanno sapere i promotori, vuole rappresentare un passo fondamentale di un percorso, in parte, già avviato dai due enti, in chiave di sensibilizzazione ambientale e per prevedere azioni concrete volte a migliorare la salvaguardia ambientale e la conseguente promozione del territorio. Le parti si sono impegnate a valorizzare il territorio del Parco regionale dell’Adda Sud dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, e dei prodotti tipici locali attraverso l’impegno di risorse umane, strumenti e risorse adeguate. Rientrano tra le finalità anche la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico od evento atte a divulgazione naturalistica e all’educazione ambientale e iniziative di promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali.

Il Parco Adda Sud può prevedere un contributo economico previa richiesta formale da parte della Pro Loco stessa e quest’ultima predisporrà un consuntivo dettagliato e verificabile delle attività oggetto della convenzione, tramite una relazione finale entro il 31 dicembre di ogni anno. L’intesa sottoscritta ha durata biennale e l’Ente potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 30 giorni. Allo stesso modo la Pro Loco potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 30 giorni.