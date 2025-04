“Stelle nel Blu” al teatro dell’oratorio. Protagonisti otto ragazzi speciali

Si terrà domani, dalle ore 16, al Teatro dell’oratorio dei Santi Bassiano e Fereolo, la prima dello spettacolo "Stelle nel Blu", diretto da Alberto Ferrari e organizzato dall’Officina dei Talenti in partnership con l’associazione Caos Teatrale. Protagonisti saranno 8 ragazzi e ragazze autistici, dai 13 ai 16 anni, che si esibiranno sul palco attraverso coreografie di danza, sketch, canzoni e interpretazioni singolari. Un’iniziativa unica nel suo genere, nata proprio dall’entusiasmo dei giovani. Un evento che ha permesso la crescita non solamente dei ragazzi che si sono ritrovati ad affrontare situazioni nuove, sperimentando la tensione di salire su un palcoscenico e di svolgere attività nell’ambito artistico, musicale e scenografico, ma anche dei genitori, che hanno trovato il modo di creare una rete di conoscenze, lasciando spazio ed autonomia ai figli. L’iniziativa sarà inoltre un modo per far conoscere l’autismo e le attitudini che contraddistinguono i ragazzi con neurodivergenze ed autismo.