"Camposanto off limits per i disabili"

Il cimitero non è a misura di disabile. Lo certifica la relazione che l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Mori ha letto in Consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione. L’esponente di Giunta ha ammesso le criticità che sono sotto gli occhi di tutti e che l’Esecutivo s’impegnerà a risolvere anche se attualmente non ci sono risorse. "L’accesso al famedio sopra l’ingresso principale è il primo ostacolo – spiega Mori – Qui c’è solo un montacarichi per arrivare fino al piano superiore. Poi, per quanto riguarda l’edificio tra il primo e il secondo campo, ci sono solo rampe di scale che rendono impossibile l’accesso alle persone con difficoltà motorie. Anche il sotterraneo è off limits. Pure nella chiesa in fondo al cimitero chi è in carrozzella non può entrare da solo per via di tre gradini".

Inoltre Mori ricorda che anche l’accesso alle cappelle del terzo campo è difficoltoso perché i gradini sono alti. Così come, nel primo campo, sul giro lungo del perimetro del camposanto esistono da sempre barriere architettoniche. Anche la pavimentazione in ghiaia, dal secondo campo in avanti, rende gli spostamenti quasi impossibili. Ad oggi però non abbiamo un piano d’intervento anche in virtù del fatto che ogni opera deve ottenere il via libera dalla Soprintendenza poiché alcune zone, come il primo campo, sono vincolate. Ci stiamo muovendo comunque per investire sul cimitero, in condizioni degradate almeno in alcuni punti, non per quanto riguarda specificatamente l’accessibilità ma nel suo complesso, cercando anche finanziamenti da fondazioni private". A breve sarà effettuata la pulizia dei pluviali e ripristinato il passaggio tra primo e secondo campo, oggi transennato.

M.B.