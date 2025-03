Stasera sul palco del Nuovo Teatro uno spettacolo tratto da Aristofane

Va in scena stasera alle 21 al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte “La festa delle donne. Tesmoforiazuse“. Lo spettacolo, realizzato e prodotto da Teatro Franzato e tratto dall’antica commedia di Aristofane, è presentato volutamente nella Giornata internazionale della donna. Il regista Paolo Franzato ha elaborato un adattamento drammaturgico del testo, con riduzioni e traduzioni volte a mettere in scena un linguaggio diretto, crudo e disinibito, per restituire il senso dell’opera originale e metterne in luce e in rilievo l’incredibile attualità. L’operazione registica e drammaturgica è quindi volutamente finalizzata a mettere in ridicolo certi meccanismi maschili ossessionati dal possesso e dal dominio e ad offrire un riscatto e una precisa valorizzazione alle figure femminili, sia nei toni accesi e divertenti della commedia, sia in quelli più lirici e riflessivi della parabasi e della coreografia.

L.C.